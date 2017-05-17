Председателя дачного кооператива в Керчи ждет наказание

Керченские прокуроры утвердили обвинительное заключение в отношении председателя правления дачного потребительского кооператива «Ветеран».
Уголовное дело на председателя ранее завели за взятку. Так, обвиняемый получил от двух людей 380 тысяч рублей за решение вопроса о принятии в члены кооператива и о получении в пользование земельных участков.
Читайте: Керченский мост и дачники: деньги или участок?
Уголовное дело прокуратурой направлено в Керченский городской суд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: