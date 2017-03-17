Представители администрации озеленяют Керчь

В Керчи начали активно высаживать растительные насаждения. Сегодня озеленением города занялись на территориях Молодежного и Приморского парков, также по улице шоссе Героев Сталинграда и на горе Митридат. Об этом на своей странице сообщает глава администрации Владимир Подлипенцев.

«Озеленение города проводится в рамках года экологии. В первую очередь, по решению заместителя главы администрации города Николая Зотова, высадка саженцев производится в тех зеленых зонах, где варварским путем были уничтожены деревья. Одно из таких мест, где идет активная вырубка насаждений – Приморский парк. Здесь высаживали деревья сотрудники управления ЖКХ совместно с работниками коммунальных предприятий. Принял участие в высадке саженцев заместитель главы администрации Николай Зотов. За время их работы в уголке отдыха зеленые насаждения пополнились кленами, туями, кустарниками. И на этом работа не закончится», — сообщает Владимир Подлипенцев.

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Представители администрации Керчи ещё не раз планируют проводить такую озеленительную акцию , новые деревья будут высажены и в других парках, скверах, местах отдыха и других городских территориях.

Отметим, что все саженцы были предоставлены жителем Керчи, предпринимателем Акопом Диланяном, который занимается выращиванием растений и деревьев. Керчанин узнал о планируемой акции по озеленению города и откликнулся, бесплатно предоставив саженцы. Неравнодушный житель планирует и в дальнейшем помогать в озеленении города.



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