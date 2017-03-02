Представители «Залива» рассказали о новом доме

Представители судостроительного завода «Залив» рассказали об этапах строительства будущих домов для сотрудников предприятия. Журналистам сайта KerchINFO.com даже удалось попасть внутрь дома и посмотреть на будущие квартиры «заливчан».

Сегодня корреспонденты KerchINFO.com побывали на стройплощадке будущего дома для «заливчан». О стройке, планировке и квадратуре квартир, кто станет жильцами новых домов журналистам рассказали заместитель главного инженера завода «Залив» Марат Хатамтаев и заместитель генерального директора управляющей строительной компании «Залив» Черняев Александр.

Читайте: Строительство дома для заливчан идет по графику

На данный момент на стройплощадке будущего дома сотрудников завода «Залив» активно ведутся разноплановые работы. Возводят межквартирные перегородки, в некоторых квартирах идут уже отделочные работы. В апреле начнется монтаж инженерных внутридомовых сетей, а монолитный каркас здания окончательно достроят уже к 1 июню этого года.

Чтобы успеть сдать объект в эксплуатацию в установленный срок, строительной бригаде приходиться трудиться с самого утра и до вечера.

«В связи со сжатыми сроками графика строительства, наши рабочие иногда задерживаются до 7, а иногда и до 8 вечера. Приходится принимать бетон, потому что циклы непрерывные. В связи с этим имеется дискомфорт, который мы наносим местным жителям. Но в принципе все адекватно это воспринимают. Керчане — люди добродушные и относятся к ситуации с пониманием», — рассказывает Александр Черняев.

Качество возводящихся домов курируется авторским и техническим надзорами. Все работы идут согласно временному графику, даже немного с опережением. 90% стройматериалов для возведения дома закупается с материка. На сегодня на стройке работает 51 человек, из которых 40% керчане, а остальные 60% — привлечённые специалисты. В конце апреля, когда начнется монтаж сетей теплоснабжения, электроснабжения и вентиляция, количество рабочих увеличится до ста человек.

Журналистам КерчьИНФО рассказали и о том, кто будет жить в будущих квартирах.

«Будет проходить два уровня распределения квартир. Сначала руководители и их помощники будут определять внутри цехов кандидатуры, на предмет того, кто наиболее нуждается в улучшении жилищных условий. А после этого решение будет выноситься на общезаводскую комиссию, где сформируется окончательный перечень лиц, которые станут собственниками жилья», — рассказывает заместитель инженера Марат Хатамтаев.

Читайте: Керченский завод «Залив» будет работать на Керченский мост

Будущие владельцы жилья смогут приобрести квартиры в рассрочку на 10-15 лет, не по коммерческой цене, а заплатив конкретно за её квадратные метры. Будущее жильё «заливчан» будет достаточно большим, так например однокомнатная квартира будет иметь общую площадь 45 квадратных метров, 2-ух комнатная — 72 квадратных метра, 3-ёх комнатная 90-94 кв.м.

«Квартиры будут светлые, просторные, с большими балконами и видом на море. Надеемся, что людям они понравятся. Дома строятся из монолитного каркаса. Наружные стены заполнены газобетоном, а внутренние, межквартирные стены выложены кирпичом», — рассказывает замдиректора строительной управляющей компании «Залив».

На отведённой под строительство территории всего проектом предусмотрено 10 девятиэтажных домов, 2 детских сада (на 260 человек каждый), 1 школа (на 440 учащихся), а также автостоянки, игровые площадки и различная инфрастуктура для общего благоустройства.

Напомним, что дома для работников завода «Залив» — это единственный социальный проект в Керчи, где предприятие за свой счёт строит жильё для своих сотрудников.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





