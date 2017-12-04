Пресс-тур на Керченский мост: 4 декабря (обновляется)

Сегодня команда сайта КерчьИНФО отправилась на последний в этом году пресс-тур на Керченский мост. Вы сможете следить за стройкой века в онлайн-режиме. Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с нами.

Ранним утром съемочная группа КерчьИНФО поехали в увлекательный пресс-тур по стройке века. Мы покажем нашим читателям самые интересные объекты Керченского моста – автодорожная и ж/д арки, готовые пролеты со стороны острова Тузла, городок строителей и многое другое. окунитесь вместе с журналистами в процесс строительства моста в Крым. Мы возьмем интервью у предствителей строительных компаний, которые руководят процессом главной стройки. Поговорим с рабочими, покажем условия труда и жизни мостостроителей.

Следите за последними новостями Крымского моста. На протяжении всего пресс-тура эта статья будет дополнятся свежими фото и информацией. Будьте в курсе событий вместе с КерчьИНФО

Пресс-тур по Керченскому мосту

12:10 – Коса Тузла. Видовая площадка с тематической скамьей.

12:20 – интервью с заместителем гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонидом РЫЖЕНЬКИНЫМ.

Леонид Кронидович подвел итоги работ в 2017 году. Отметил, что это был пиковый период всей строки – выполнены самые сложные технологические процессы:

«Самое важное, что в этом году мы выполнили самый сложный технологический процесс – в августе сплавили и подняли в проектное положение железнодорожную арку, и в октябре со стапеля сплавили автомобильную и установили на фарватерные опоры. В соответствие с графиком, в этом году мы полностью завершили сооружение всех опор автодорожной части моста. Все 288 автомобильных опор сегодня готовы».

Также, от отметил, что уже к Новому году мостостроители смогут пройти от керченского берега до таманского уже по готовому полотну автодорожной части моста:

«К середине декабря со стороны Тамани мы надвинем полностью пролетные строения к фарватерному участку. Приблизительно через 10 дней такой же технологический процесс выполнят со стороны Керчи. То есть все автодорожное полотно сомкнется полностью. К Новому году мостостроители смогут пешком пройти с таманского берега на керченский уже по готовому полотну».

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