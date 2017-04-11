Пресс-тур на строительство автоподходов к Керченскому мосту

Журналисты сайта KerchINFO.com побывали на первом пресс-туре на строительство автоподходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. Пресс-тур был организован Министерством транспорта Республики Крым.

Общий сбор группы журналистов состоялся на площадке у памятного камня, заложенного в честь начала строительства автоподхода (в 8 км от Керчи, на трассы М-17 Керчь – Феодосия).

Пресс-тур начался с осмотра площадки строительства транспортной развязки, которая соединит автомобильный подход с трассой «Таврида». Позже журналисты КерчьИНФО пообщались со спикерами пресс-тура.

«На 68-м пикете, где мы сейчас с Вами находимся, работы ведутся по выемке грунта и его перемещению в сторону насыпи. Возводится земляное полотно, то есть там где профиль земли поднимается — мы его опускаем и делаем ровный профиль. Общий объем работ по перемещению грунта— более 1 миллиона 300 тысяч кубометров», — поделился подробностями работ по строительству автоподходов с журналистами КерчьИНФО Виктор МАКАРЕНКОВ.

Читайте: Останутся ни с чем: почему автоподходы к Керченскому мосту лишают керчан дачных участков

Отметим, что на этом участке работает 85 человек и более 100 единиц строительной техники: экскаваторы, бульдозеры и другая техника. Задача строителей транспортной развязки до начала туристического сезона — беспрепятственно пустить по съезду №2 (выезд из Керчи в сторону Феодосии и Симферополя) движение автомобилей по вновь устроенной трассе.

Существующую трассу строители автоподходов к Керченскому мосту перекроют — там будут строится опоры нового путепровода.

Смотрите: Автоподходы к Керченскому мосту: новые фото

Первый заместитель министра транспорта Республики Крым Сергей СЕМЕНОВ сообщил, что сейчас стройка ведется в графике, рисков её срыва нет.

«Развязка, которая связывает Керчь с мостом в Крым, конечно будет построена», — успокоил керчан Сергей Юрьевич. «Керчь будет обеспечена транспортным подходом, поэтому проблем с тем, чтобы попасть на мост или выехать на трассу «Таврида», у керчан, конечно же, не будет».

Кроме строительных площадок автоподходов, журналисты побывали на месте проведения археологических раскопов, предваряющих строительство.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

