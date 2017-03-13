Пресс-тур на строительство Керченского моста. Онлайн трансляция

Сегодня наши журналисты отправились на пресс-тур по Керченскому мосту. Представители СМИ смогут посмотреть как идёт строительство на Тузлинской косе, острове Тузла и в Керченском проливе. Редакция KerchINFO.com, будет в оперативном порядке сообщать все подробности со строительной площадки моста.

Во время экскурсии журналистов будут сопровождать два спикера, которые ответят на все интересующие вопросы по поводу строительных работ.

11:50 В данный момент журналисты едут по рабочему мосту к фарватеру, видна стройка будущего моста.

11:20 Пресс-тур будет длиться приблизительно 3 часа. На экскурсионном маршруте по Керченскому мосту предполагаются 2 остановки на строительных объектах. на маршруте планируется совершить две точки выхода: первый — на острове Тузла, здесь журналисты поднимутся на пролёт и посмотрят уже забетонированный участок моста; второй — технологическая площадка у фарватера, с которой будет видно, как идет стройка самых больших опор моста.

Стройгородк мостостроителей

В стройгородке живут мостостроители. Они работают вахтовым методом: две недели на работе, две недели дома. Там расположены 15 жилых модулей, 2 столовые, банно-прачечный комплекс, 2 штаба строителей, круглосуточно дежурит карета «скорой помощи» и пожарный расчёты. Это своеобразный автономный городок, в котором сейчас живут уже более 3 тысяч человек. Аналогичный городок немного меньших размеров развернут на керченском берегу, где проживают около 1000 человек. Если посчитать все вахты и смены, то в строительстве принимают более 7 тысяч человек с разных уголков России.

Журналистов ждёт увлекательная и интересная поездка, они смогут вживую увидеть как возводится самая масштабная «стройка века» — Керченский мост. В рамках пресс-тура представители СМИ проедут значительную часть моста, общая протяжённость маршрута составит порядка 10 километров. Путь экскурсии будет проходить по тузлинской косе, по самому острову Тузла, по Керченскому проливу и рабочим мостам.



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