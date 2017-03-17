Пресс-тур на #стройкавека

В понедельник, 13 марта, журналисты kerchinfo.com посетили строительство Керченского моста, где проводился пресс-тур.

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Представители СМИ смогли посмотреть, как идёт строительство на Тузлинской косе, острове Тузла и в Керченском проливе. Во время экскурсии журналистов сопровождали два спикера, которые отвечали на все вопросы по поводу строительных работ. В рамках пресс-тура представители СМИ проехали значительную часть моста, общая протяжённость маршрута составила порядка 10 километров.



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