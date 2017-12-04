Пресс-тур по Керченскому мосту: интервью с Леонидом РЫЖЕНЬКИНЫМ

В ходе пресс-тура по стройке века заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН подвел итоги строительства к данному моменту и рассказал о планах на конец 2017 года.
Леонид Кронидович отметил, что это был пиковый период всей строки – выполнены самые сложные технологические процессы, задействовано максимальное количество рабочих :
«Самое важное, что в этом году мы выполнили самый сложный технологический процесс – в августе сплавили и подняли в проектное положение железнодорожную арку, и в октябре со стапеля сплавили автомобильную и установили на фарватерные опоры. В соответствие с графиком, в этом году мы полностью завершили сооружение всех опор автодорожной части моста. Все 288 автомобильных опор сегодня готовы».
Также, от отметил, что уже к Новому году мостостроители смогут пройти от керченского берега до таманского уже по готовому полотну автодорожной части моста:
«К середине декабря со стороны Тамани мы надвинем полностью пролетные строения к фарватерному участку. Приблизительно через 10 дней такой же технологический процесс выполнят со стороны Керчи. То есть все автодорожное полотно сомкнется полностью. К Новому году мостостроители смогут пешком пройти с таманского берега на керченский уже по готовому полотну».
Читайте: Изготовление и строительство 20 комплексов ливневых очистных сооружений для объекта «Керченский мост»
Сегодня готовы все опоры железнодорожного моста на сухопутной части. Активная фаза по сооружению морских опор на железнодорожной составляющей началась с лета. И здесь работы идут с небольшим опережением:
«Мы говорим, что план задания этого года по железнодорожной составляющей мы уже в октябре в полном объеме выполнили. Можно сказать, что существенный строительный задел за этот период был сделан», – отметил заместитель гендиректора ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
Читайте: Керченский мост 1 декабря 2017: фото с мыса Ак-Бурун
В ходе беседы Леонид Кронидович ответил на многие вопросы журналистов.
«Работа идет вахтовым методом. Сегодня в сутки выходит 7000 рабочих. В сумме за месяц выходит порядка 14000 рабочих. Это люди со всех уголков России – Сибирь, Северо-Запад, центральная часть России. Всего задействовано более 20 крупных подрядных организаций из различных регионов РФ».
«Я считаю так – «собака лает- караван идет». Мост строится. Проектировщики учитывали все нюансы габаритов подмостового пространства, с учетом мониторинга прохождения судов, которые ходили в украинские порты. То есть этих габаритов вполне достаточно. Я считаю – это больше у них обида какая-то на нас».
«У нас проектом предусмотрено испытаний всего транспортного перехода. Она сегодня согласовывается с заказчиком. В соответствие с этой программой каждый участок автодороги будет испытан. Что касается трафика автомобильного движения – в параметрах строительства заложено, какая должна быть интенсивность движения. Мы считаем, что на мосту никакого затора или пробки не будет».
«Продольная надвижка морских участков. Например 5 участок длиною порядка 2 км. Представьте – металлоконструкции, которые собираются на стапеле, потом с помощью домкратов на такое расстояние толкает этот пролет, общим весом около 20 000 тонн. Что касается керченского морского участка – там 2 стапеля, один собран на ТП №8, а второй уже непосредственно в море установлен. И тут надвижка тоже с весом около 20 000 тонн. То есть это работа довольно интенсивная, кропотливая и потребовала от нас больших усилий».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: