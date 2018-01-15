При строительстве автоподходов повредили газопровод

При строительстве автопереходов к Крымскому мосту повредили газовую труба. Жители районов Верхний и Нижний Солнечный остались без газоснабжения. Керчан просят предоставить доступ в квартиры для скорейшего запуска.

Сегодня утром строители компании АО ВАД случайно повредили трубу газоснабжения. Как утверждает начальник керченского отделения «Крымгазсети» Владислав ХРИСТОФОРОВ, авария произошла при выполнении земляных работ:

«Поврежден газопровод среднего давления диаметром 110 миллиметров в районе между Верхним и Нижним Солнечным. Сейчас эти районы остаются без газа. Проводим аварийно-восстановительные работы».

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Владислав Владимирович попросил керчан, которые сегодня остались без газоснабжения предоставить доступ к квартирам. Это значительно ускорит процесс запуска. Для того чтобы его совершить необходимо проверить каждую квартиру. Также, необходимо перекрыть подачу газа в квартиру.

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