При строительстве энергомоста в Крым на Кубани обнаружили древнюю цитадель

При нынешних реалиях, когда стройка идёт и на полуострове и на Кубанской земле, правая рука строителя – археолог. Так, в Краснодарском крае, на месте строительства второй очереди энергомоста в Крым, археологи обнаружили цитадель. По предположениям, её основали греческие колонисты в V веке до нашей эры – передаёт ТАСС, ссылаясь на начальника экспедиций Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Ивана Тупалова.

Археолог рассказал, что в ходе раскопок экспедиция обнаружила довольно редкую находку – греческое сооружение, возраст которого 2,5 тысячи лет. «Стены цитадели изготовлены из сырцового кирпича, поэтому до настоящего времени они не сохранились, однако можно заметить следы на месте рвов и башен. Укрепление занимало площадь около 8 га».

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Но, как обычно и бывает с археологическими находками, вопросов пока больше чем ответов. Археологам ещё предстоит разгадать не одну загадку найденной цитадели.

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