Приближается очередной «ХАХА Баттл Городов» в Керчи! Приходи, посмеяться от души!

Хватит отсиживаться дома, заедая зимний холод и грусть вкусняшками перед компьютерами ноутбуками! Вечер субботу создан для того, чтобы весело провести время с друзьями и любимыми. А где может быть веселее, если на на нашем «ХАХА Баттле Городов»!

25 февраля, 18:00 в концертном зале ДК «Корабел» состоится очередной «ХАХА Баттл Городов», в котором на этот раз примут новые команды:

— Команда «СБОРНАЯ АРТЕКА» (Порвали Сочи)

— Команда «КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ» (Премьера)

— Команда «СБОРНАЯ ЕВПАТОРИИ» (Да их двое)

+ ДРАКА STAND UPеров ZA Купюру с Хабаровском.

Победителей ждёт денежный приз в размере — 20 тысяч рублей.

Билеты можно заказать по телефону +7978 818 80 51 или в Кассах ДК «Корабел».

Смех проливает жизнь, хочешь жить долго — приходи на «ХАХА Баттл Городов»!

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