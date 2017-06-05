Прием граждан руководящим составом полиции Керчи

УМВД России по Керчи опубликовало график приема граждан руководством полиции и начальником управления в июне текущего года.
Прием граждан проведут по адресу: улица Ленина, 8 (общественная приемная). Попасть к начальнику управления и начальнику полиции можно предварительно записавшись по телефону (36561) 78127 в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.
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В полиции отметили, что в дни приема граждан запись не ведется.
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