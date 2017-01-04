«Доброта для души то же,что здоровье для тела:

она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле».

Л.Н. Толстой

Мир не без добрых людей. Так и наша небольшая Керчь. Все-таки есть люди, которым небезразличны бездомные животные.

На Митридатской лестнице неравнодушная керчанка каждый день подкармливает около 15 кошек. Делает она это два раза в день. Женщина тратит всю пенсию, покупая уличным животным крупу и рыбу. Делает она это два раза в день. А они, в свою очередь, расплачиваются с ней лаской, заботой и верностью.

Безусловно, кто-то скажет, что пенсионерке нечего делать и, если бы они их не кормила, они бы в таком количестве там не собирались. Однако действия женщины говорят лишь о том, что ей не безразлично, что происходит вокруг.

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И согласитесь, если бы каждый человек был на чуточку добрее, то мир стал намного лучше. Такие люди, как это добродушная женщина, демонстрируют бескорыстную любовь и заботу.

Обратите внимание и на ваш двор, быть может, какому-то животному очень нужна и ваша помощь.

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