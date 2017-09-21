Природные источники воды в Керчи

Самая обсуждаемая новость города в эти дни – это двухдневное отсутствие воды в Керчи. В мире технологическом сложно на что-то положиться – свет, газ, тепло и воду могут отключить. И тогда человек вновь обращается к природным ресурсам. Редакция КерчьИНФО публикует список источников с питьевой водой, которые расположены на территории Керчи и в её окрестностях. Этот перечень может дополняться.

Колодец в северной окраине поселка Аджимушкай. Самый древний колодец в Керчи расположен на северной окраине поселка Аджимушкай. Перед конечной остановкой автобуса №4 повернуть налево, проехать 165м и направо еще 50м.

Колодец сладкой воды в Аджимушкае. Расположен недалеко от каменоломен.

Родник в Аршинцево. Карантинский пляж, недалеко от места, где раньше располагался ресторан «Рыбацкий стан».

Родник в Войковском парке, рядом с античным городищем Мирмекий. Вода, по словам очевидцев, подозрительного минерального состава, но пить можно.

Колодец на повороте в Костырино. Колодец с хорошей водой расположен прямо на повороте на село.

Колодец в Подмаячном. Местные жители считают, что вода здесь солоноватая.

Источник в Капканах. Находится в нескольких минутах ходьбы от храма Св. Благоверного Князя Димитрия Донского, по дороге к морю.

Родник в деревне Глазовка. Раньше деревня называлась Баксы как раз из-за источника. Вода, по мнению местных жителей, здесь очень вкусная.

Колодец в Каменке. «Древнейший колодец, сооруженный у античной дороги к переправам на месте источника, поившего долину в первобытное время». Вода в колодце есть, но отсутствует верёвка и ведерко. Интересно, что колодец не пересыхает даже в самую жаркую погоду, воду из него до сих пор берут местные жители.

КаменкаКолодец в Катерлезе (сейчас – с. Войково). У колодца есть цепь, но нет ведра.

Колодец на Джарджаве. Восход или Джарджава – поселение на западной окраине Керчи.

Также есть много колодцев с водой в районе Генеральских пляжей и у озера Чокрак.

P.S. Редакция КерчьИНФО не располагает данными о качестве воды в этих источниках, поэтому употребление воды из них для каждого – на свой страх и риск.

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