Крымчане смогут приватизировать свое имущество до начала 2020 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и ряд его коллег по фракции «Единой России».

Данные изменения были внесены в редакцию Жилищного кодекса России. Проект был поддержан Госдумой в первом чтении.

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Парламентарий убежден, что многие жители Крыма не успеют воспользоваться правом на приватизацию в установленный ранее срок — до 1 марта 2017 года, поскольку в РК до сих пор происходит инвентаризация многоквартирного жилищного фонда.

Также депутат заявил, что если в Крыму будет введен внесудебный механизм признания права собственности, то процесс приватизации станет гораздо проще и быстрее для жителей региона.

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