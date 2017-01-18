28 января в 18.00 в ДК «КОРАБЕЛ» состоится очередной «ХАХА БАТТЛ».

В баттле примут участие команды трёх городов: «Сборная Новороссийска» (финалисты лиги «Черное море»), женская сборная из Симферополя «Уж Замуж Невтерпёж» и севастопольская команда «Юра, Прости».

Победитель «ХАХА БАТТЛ» получит главный приз — 20 000 рублей! Остальные участвующие команды получат вознаграждение в размере 10 000 рублей.

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Любишь смех?! Не можешь жить без юмора?! Приходи, попробуй себя не только в качестве жюри, но и стань возможным обладателем ПЛАНШЕТА, который будет разыгран среди зрителей!

Выбранные из зрителей, будущие члены жюри получат в подарок билеты на следующий «ХАХА БАТТЛ». А жюри с предыдущего баттла, который проходил в Керчи 2 декабря 2016 года , могут уже забрать свои билеты для бесплатного прохода.

Билеты можно приобрести по номеру +7978 818-80-51 или в Кассах ДК «Корабел».

Студентам, при предъявлении студенческого, цена билета на балкон всего 100 рублей.

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