Признавайтесь, керчане, чей фонтан?

Администрация Керчи пытается выявить собственника имущества, а именно фонтана, который расположен перед зданием горсовета.

Об этом сегодня сообщило управление имущественных и земельных отношений.

Читайте: Ремонтные работы в здании горсовета Керчи проведут за 5,5 миллиона

В частности, разыскивают всех собственников для предоставления документов, подтверждающих право собственности фонтана на улице Кирова, 17, а также лиц, имеющих информацию о собственниках данного объекта

С любой информацией следует обратиться в кабинет 313 с 9:00-17:00 в будние дни или по телефону 2-30-94, 6-47-40.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

