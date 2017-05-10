Признавайтесь, керчане, чей фонтан?

Администрация Керчи пытается выявить собственника имущества, а именно фонтана, который расположен перед зданием горсовета.
Об этом сегодня сообщило управление имущественных и земельных отношений.
Читайте: Ремонтные работы в здании горсовета Керчи проведут за 5,5 миллиона
В частности, разыскивают всех собственников для предоставления документов, подтверждающих право собственности фонтана на улице Кирова, 17, а также лиц, имеющих информацию о собственниках данного объекта
С любой информацией следует обратиться в кабинет 313 с 9:00-17:00 в будние дни или по телефону 2-30-94, 6-47-40.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: