Пробег в Керчи: Мы не оставим города свои! (ВИДЕО)

Три года назад крымчане сделали свои выбор и готовы отстаивать его до конца! Историческая справедливость восторжествовала — мы дома, мы в России и больше мы никуда отсюда не уйдем. За нашей спиной могучая Родина и мы смело можем говорить: Я — РУССКИЙ!

В честь третьей годовщины со дня подписания исторического соглашения о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов — Крыма и Севастополя, в Керчи провели масштабный авто/мотопробег. Поделиться своим патриотизмом и еще раз заявить о своем выборе вышли десятки автомобилистов и байкеров. Водители гордо подняли триколоры, знамена Керчи и Крыма, проехав длинной колонной через весь город. Еще раз благодарим всех, кто присоединился и поддержал!

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Организаторы пробега: администрация Керчи, журналист телерадиокомпании «Крым» Вероника Котькова, руководитель Керченского МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Алексей Деревенец.

Над видео работали: Антон Кравцов. и Олег Черемисов.



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