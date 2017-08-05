Пробка на трассе «Керчь-Феодосия»

По состоянию на утро 5 августа на трассе «Керчь-Феодосия» образовалась огромная пробка. Длинные колонны транспорта стоят неподалеку села Береговое.
Об этом стало известно журналистам KerchINFO.com на месте событий.
Из-за огромного потока машин на трассе Е97 образовалась пробка. Автомобильный транспорт стоит в длинных колоннах. В пробке участвуют легковые автомобили, автобусы и грузовой транспорт. Движение по дороге осуществляется довольно медленно.
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Автомобильный транспорт стоит в обе стороны по трассе. Поэтому если вы планируете выезд за город, примите во внимание существующую пробку и заблаговременно рассчитайте время для поездки.
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