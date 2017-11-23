Пробки в Аршинцево: перекрыто движение по Орджоникидзе

Вчера вечером улица Орджоникидзе была перекрыта. В связи с проведением дорожных работ на данном участке, автомобили двигались по улице Льва Толстого.

Подрядная организация продолжает ремонт дорожного покрытия по улице Орджоникидзе. Для того чтобы уложить первый слой асфальта, строителям пришлось перекрыть практически всю улицу. В связи с этим, на улице Льва Толстого было затруднено движение.

Так как, зимний сезон уже ощутимо близок, подрядчики вынуждены работать почти всю ночь. Не смотря на то, что вчерашней ночью начал падать снег, строители не останавливали процесс ремонта. Такие осадки – допустимая норма при укладке асфальта.

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Напомним, заместитель главы Администрации Николай ЗОТОВ, ранее отметил, что результат работы будет проверяться экспертизой. Специалисты точно определят соблюдались ли технические правила при выполнении дорожных работ.

Сейчас по улице Орджоникидзе выполнена не малая часть работ – уже от «Дружбы» до «Института» автовладельцы ездят по гладкой поверхности.

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН, на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видео ночных дорожных работ в Аршинцево и попросил горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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