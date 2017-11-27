Проблема дворовых парковок в руках керчан

Читатели КерчьИНФО интересуются организацией парковок на придомовых территориях. Примером послужили жильцы дома №1 по улице Карла Маркса, которые за собственные средства организовали в своём дворе стоянку автомобилей.

Напомним, что эту дворовую территорию благоустраивают в рамках программы «Формирование современной городской среды». Ранее мы писали о том, что жильцы этого дома предлагали за свой счёт оборудовать парковку, тогда замглавы исполкома Евгений АДАМЕНКО, уточнял, что, если проживающие там керчане не успеют вовремя организоваться, во дворе будет размещена еще одна детская площадка.

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Однако, жильцы всё-таки успели. Как рассказал КерчьИНФО начальник Управления ЖКХ Вячеслав КАРПОВ, во дворе уже появилась парковка: «Собственники общим голосованием пришли к выводу, что на их придомовой территории должна быть стоянка автомобилей. Согласовав это решение с Администрацией, жильцы на собственные средства организовали парковку».

Специалист отметил, что жильцы других домов, дворы которых не вошли в программу, могут также организовать парковку на своей придомовой территории, предварительно обговорив все условия с керченским Управлением жилищно-коммунального хозяйства.

Керчане, проживающие на Индустриальном шоссе №1, также намерены взяться за благоустройство своего двора. По словам одного из жильцов, между собой они уже обсудили возможность установить во дворе парковку (поскольку двор проездной): «Хотели сделать «карман» на 15 машин, за карманом зеленую зону с цветами и т.д. Всё за свой счёт». Теперь со своей инициативой жильцы будут обращаться в Управление ЖКХ, правда уже после Нового года.

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