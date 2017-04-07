Проблему Керчи с водой решат через пару лет

Правительство Крыма разработало грандиозный проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Планируется постройка водовода, протяженностью порядка 200 километров, от Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов до очистных сооружений в Керчи.

Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб ЗЕЙТУЛАЕВ, — сообщает Крымская служба новостей.

Стоимость этого проекта составляет порядка 4-х миллиардов рублей. На данный момент определен подрядчик, который до 2018 года должен закончить водовод до Феодосии, а в 2019 – до Керчи.

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Кроме того замминистра ЖКХ Крыма отметил, что вопрос с обеспечением водой Керченского полуострова будет полностью решен до 2020 года.



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