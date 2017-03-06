Проблему с бродячими собаками в Керчи решат только летом

В прошедшую пятницу, 3 марта, в административном здании Керчи, руководство города провело аппаратное совещание. Представители власти обсудили проблемные вопросы, среди которых и наиболее часто затрагиваемые в обращениях граждан. В частности был поднят вопрос о большом количестве бездомных животных на улицах города.

В рамках совещания обсудили острую проблему с бродячими собаками. В ходе заседания стало известно, что средства из республиканского бюджета на работу с бродячими собаками должны поступить к концу квартала. Об этом сообщает в соцсети глава горсовета Керчи Лариса Щербула.

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Напомним, что проблема с бездомными животными стоит остро не только в Керчи, но и по всему Крыму. Ежедневно на полуострове местные жители страдают от нападений бродячих собак. За 2016 год по данным пресс-службы местного управления Россельхознадзора, в Крыму было зарегистрировано порядка 400 человек пострадавших от укусов бродячих собак, что гораздо больше показателя аналогичного периода 2015 года, – отметили в ведомстве. И это только официальные данные, многие жертвы таких нападений не обращаются за медицинской помощью, справляются своими силами и лечат укусы дома. Что в корне не верно, ведь укусившая собака может быть заражённой каким-нибудь вирусом. Во избежание негативных последствий, после укуса любым животным необходимо обратиться к врачу и сообщить об этом в ветеринарную службу.

Надеемся, что поступившие в июне 2017 года средства из республиканского бюджета будут потрачены по назначению и бродячие собаки, зачастую сбившиеся в стаи, перестанут создавать дискомфорт для керчан и угрожать их здоровью и жизни.



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