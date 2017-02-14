Проблемы улицы Цементная Слободка начали решаться

На улице Цементная Слободка начались устранения наиболее проблемных вопросов. Об этом на своей странице в соцсети сообщает глава Керченского городского совета Лариса Щербула.

Председатель горсовета отметила, что уже достигнуты договорённости о исправлении дорожного покрытия и установки освещения.

«Оперативно отрабатываем по жалобам граждан. То, что в силах муниципалитета, стараемся выполнить в первую очередь. Так, достигнута договорённость с представителями «Мостостроя». Уже сегодня заделываются ямы в разбитой дороге. Особое внимание автобусной остановке и близлежащим дорогам. Работы также проводит Горсвет. Уличное освещение на улицах, где это было настоящей проблемой, будет налажено», — сообщает Лариса Щербула.

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Но следует отметить, что жители выше указанной улицы мучаются с начала строительства Керченского моста. Они пытались собственными силами повлиять на ситуацию, однако их криков о помощи никто не слышал, либо не хотел слышать.

Лишь после огласки в средствах массовой информации проблем людей, которые по какой-то причине не попали в санитарную зону строительства моста, все ринулись их активно решать. Но что мешало делать это ранее?

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