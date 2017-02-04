Проблемы жителей районов Солнечного и Телецентра будут решены 

Сегодня с проблемами районов Солнечного и Телецентра ознакомилась глава Горсовета Лариса Щербула. Во время обхода округа, за который отвечает депутат Горсовета Сергей Бороздин, был выявлен ряд проблем с которыми ежедневно сталкиваются местные жители.

«Речь идет о продолжающейся работе по мажоритарным округам. Впоследствии мы составим единый план по городу, в соответствии с которым коммунальные службы и администрация будет планомерно работать над устранением проблем ЖКХ в Керчи, а депутаты будут эту работу контролировать», — сообщает на своей странице в соцсети Лариса Щербула.

Одним из наболевших вопросов жителей этих районов являются разбитые дороги, особенно в частном секторе. Дорога на кладбище, по словам местных жителей, находится в ужаснейшем состоянии. На месте прежней дороги, теперь решето из ям. Во время осмотра улиц еще лежал снег, который частично сглаживал плачевное состояние дороги, но ситуация от этого лучше не становится, делится Лариса Щербула. Она отмечает, что с наступлением теплой и сухой погоды значительно помогли бы подсыпка асфальтовой крошкой и работа грейдера.

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Помимо проблем с дорогами люди сталкиваются с трудностями подхода к остановке «Телецентр» от ул. Главной. Местные жители вынуждены сокращать дорогу к остановке через холм, который либо скользкий из-за морозов, либо грязный из-за потепления. «Несколько обустроенных ступенек решили бы вопрос», — комментирует ситуацию председатель Горсовета.

Дорога, проходящая через мост над железными путями, тоже находится не в лучшем состоянии, а здесь по ул. Восточной проживают заслуженные ветераны. Также в этих районах остро стоит проблема с бродячими животными. Кроме того, в заброшенном здании, находящимся рядом с Пенсионным фондом, постоянно собираются асоциальные элементы.

Депутат Сергей Бороздин и начальник управления Пенсионного фонда по г. Керчи обращаются к городской власти с просьбой помочь выявить владельцев заброшенного строения и заставить их привести здание в надлежащее состояние. Также актуальным остаётся вопрос автостоянки перед Пенсионным фондом.

Надеемся, что руководство города не останется равнодушным к проблемам горожан этих районов и после принятия определённых мер, жители районов Солнечного и Телецентра смогут свободно и спокойно передвигаться по ровным дорогам, не остерегаясь хулиганов и бродячих собак.

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