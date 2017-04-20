Продаешь ковер – предоставь покупателю чек

Премьер—министром России Дмитрием Медведевым был утвержден список непродовольственных товаров, которые в обязательном порядке должны продаваться через кассу.

Премьер—министр отмечает, что подобная мера позволит контролировать поступления налогов с продаж, а также поможет потребителям отстаивать свои права, – передает ТАСС.

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В обязательном порядке кассовая техника должна будет применяться при продаже ковров, одежды (кроме нательного белья), кожаных и деревянных изделий. Также через кассу должны продаваться химические вещества, лекарственные препараты, электротовары и компьютерные комплектующие, а также спорттовары и музыкальные инструменты.

С полным списком товаров можно ознакомиться здесь

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