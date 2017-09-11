Продавца наркотиков посадили на 8 лет

Приговором Феодосийского городского суда Республики Крым гр-н Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2017 года в г. Феодосии Б. сбыл за 3 000 рублей имеющееся у него психотропное вещество амфетамин, массой 0,341 гр., лицу, действующему в рамках оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившегося сотрудниками Феодосийского ЛПП Керченского ЛОП Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Керченской транспортной прокуратуры.

Приговором суда, с учетом личности подсудимого и частичного признания вины, Б. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Помощник Керченского транспортного прокурора младший советник юстиции А.В. Логвиненко

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