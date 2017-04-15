Продажа торговых стеллажей в компании Art-trade

Чтобы добиться успеха в торговле, важно уметь показать товары в наиболее выгодном свете. Современные стеллажи, установленные в магазине, помогут вам достичь успеха. Важно правильно их выбрать и грамотно разместить. Это позволит вам вызвать доверие у покупателей, заставить их приходить к вам покупками снова и снова. Значит, прибыль будет постоянно расти.

Удачный выбор торгового оборудования

Сейчас стеллажи делают простыми, поскольку они должны лишь показывать товар в выгодном свете, а не бросаться в глаза. При этом конструкции должны быть предельно функциональными. Очень популярно универсальное оборудование, которое подходит для самых разных товаров.

Стеллаж состоит из каркаса и полок нужной ширины и глубины. Он может быть открытым или закрытым. При подборе необходимо учитывать, что мебель должна вписываться в то пространство, которое вы для нее отвели.

Качественные и надежные стеллажи

Мы советуем вам купить стеллажи торговые в нашей компании «ArtTrade». Наши профессионалы уже довольно давно занимаются изготовлением подобных конструкций. Все клиенты всегда остаются довольны, так что вы можете нам полностью доверять. Мы не экономим на материалах и используем сырье великолепного качества. Комплектация стеллажей, купленных у нас, будет полной, если вы пожелаете, мы доставим мебель в ваш магазин и самостоятельно ее установим.

Стеллажи собрать очень просто, для этого не требуется особое оборудование. При необходимости вы можете демонтировать мебель. В сложенном состоянии много места она не займет.

У нас очень часто заказывают изделия из металла. Он не боится коррозии, а мы можем окрасить его в любой цвет по вашему желанию. Наиболее популярными считаются универсальные конструкции разнообразных габаритов. Для магазинов самообслуживания клиенты заказывают мебель, позволяющую без труда брать товары в руки.

Хлеб, выпечку часто выкладывают на деревянные стеллажи. Они прочные и экологичные, поэтому могут контактировать с продуктами. Полки для стеллажей мы сделаем по вашим замерам. Благодаря специальным кронштейнам вы сможете закреплять их на нужном уровне.

У нас вы сумеете заказать различные комплектующие для стеллажей — тумбочки, сетчатые полки, пластиковые кронштейны, металлические крючки, словом, все, что может потребоваться для эффективной демонстрации товара. Вы останетесь довольны, а мы будем рады, если вы обратитесь к нам вновь.



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