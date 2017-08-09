Продолжается строительство эстакады в Керчи на шоссе Героев Сталинграда

В Керчи приступили к бетонированию опор эстакадного перехода на развязке автомобильных подходов в Керченскому мосту. На объекте работает тяжелая техника.

По улице Героев Сталинграда продолжаются активные работы по возведению перехода эстакадного типа, который свяжет центр Керчи с районом Аршинцево.

Читайте: Строительство трассы «Таврида»: от Керчи до Феодосии

На данном этапе уже установлено два ряда каркасов из свай, которые начали бетонировать.

Напомним, что переход будет начинаться в районе дома №12 по улице Шоссе Героев Сталинграда и окончится возле Пенсионного фонда. Объект строится в рамках развязки дороги от Керченского моста к трассе федерального значения «Таврида».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

