Продолжается строительство эстакады в Керчи на шоссе Героев Сталинграда

В Керчи приступили к бетонированию опор эстакадного перехода на развязке автомобильных подходов в Керченскому мосту. На объекте работает тяжелая техника.
По улице Героев Сталинграда продолжаются активные работы по возведению перехода эстакадного типа, который свяжет центр Керчи с районом Аршинцево.
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На данном этапе уже установлено два ряда каркасов из свай, которые начали бетонировать.
Напомним, что переход будет начинаться в районе дома №12 по улице Шоссе Героев Сталинграда и окончится возле Пенсионного фонда. Объект строится в рамках развязки дороги от Керченского моста к трассе федерального значения «Таврида».
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