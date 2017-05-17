Проект по водоснабжению Героевки обойдется Керчи в 13 миллионов

В Керчи объявили тендер на выполнение проектно-сметной документации для строительства сетей водоснабжения в поселке Героевское.

Как стало известно журналистам сайта KerchINFO из документов, опубликованных на сайте госзакупок, генподрядчика и подрядные организации должны выбрать к 30 декабря текущего года.

Из бюджета Керчи на эти цели выделяют 13 миллионов рублей. Проектная организация определяется по результатам открытого конкурса.

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Напомним, несколько дней назад в поселке Героевское побывал глава Крыма Сергей АКСЕНОВ. С местными жителями он обсудил проблемы газо-, водоснабжения и плохой мобильной связи на территории поселка.

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