Проекты всех шести участков федеральной трассы «Таврида» направлены в Главгосэкспертизу, контракт на начало подготовительных работ с подрядчиком будет подписан уже в начале следующего года. Об этом сегодня Крыминформу сообщил исполняющий обязанности начальника государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым», являющегося заказчиком строительства трассы «Таврида», Игорь Кравченко.

«Проекты всех участков трассы «Таврида» переданы в Главгосэкспертизу», – сказал Кравченко и добавил, что контракт с подрядчиком – компанией ЗАО «ВАД» – на начало подготовительных строительных работ будет подписан уже в начале следующего года.

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Ранее депутаты Госсовета Крыма приняли закон, позволяющий приступать к подготовительным строительным работам на трассе «Таврида» с момента подачи проектных документов в Главгосэкспертизу. Проекты первых четырёх участков будущей федеральной трассы были отправлены на экспертизу в октябре. Ранее Кравченко сообщал Крыминформу, что подготовительные строительные работы на федеральной трассе «Таврида» начнутся с автоподходов к транспортному переходу через Керченский пролив уже в декабре. Контракт на начало работ был подписан накануне.

Федеральная трасса «Таврида» свяжет Керчь и Севастополь. Её строительство будет проводиться в два этапа: до 2018 года планируется строительство двухполосной дороги, а к 2020 году её расширят до четырёх полос. Подрядчиком строительства трассы, а также подходов к транспортному переходу через Керченский пролив назначено ЗАО «ВАД» из Санкт-Петербурга. Строительство трассы «Таврида» обойдётся в 139 млрд руб. Подрядчик уже получил около миллиарда рублей аванса.

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