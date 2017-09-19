Проезд в керченском общественном транспорте: есть ли дешевле?

Подъём цен на проезд в общественном транспорте – всегда волнующая тема для горожан. С 20 сентября стоимость поездки в керченских автобусах вырастет на 1 рубль и составит 14 рублей.

Для города с населением почти в 150 тысяч человек эта цена адекватна. Давайте посмотрим, какие деньги тратят на проезд люди, живущие в крупных городах.

Чтобы проехать один раз в метро Москвы нужно заплатить 55 рублей. Стоимость билета в московском наземном транспорте – 50 рублей. Петербург не далеко ушёл от столицы – там за одну поездку в метро нужно заплатить 45 рублей, за билет в автобусе, троллейбусе и в трамвае – 40 рублей.

Хоть и для местных жителей есть различные карты, снижающие стоимость поездок, всё равно, кажется, что в этих городах дешевле ходить пешком. Причём цены на проезд в столицах повышают сразу на несколько рублей, что чувствительно.

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В Нижнем Новгороде проезд в подземке и наземном транспорте – 28 рублей. В Екатеринбурге – 26 рублей. В Ростове-на-Дону стоимость проезда около 19 рублей.

В Керчи стоимость билетов повышается регулярно. Прошлой осенью проезд стоил 12 рублей, с 1 июня 2016 года – 13 рублей.

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