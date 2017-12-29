Прогноз погоды в Керчи в новогоднюю ночь

До Нового года осталось всего два дня – керчане суетятся в поисках подарков, праздничных нарядов и деликатесов к новогоднему столу. А ещё, конечно, интересуются погодой в новогоднюю ночь и ждут снега! Журналисты КерчьИНФО связались с синоптиками и узнали, какой погодой нас встретит Новый год!

Прогноз погоды особенно актуален для тех, кто собирается в новогоднюю ночь на главную городскую площадь. Вот что говорят синоптики –

Прогноз погоды 31 декабря 2017 в Керчи

Днём температура воздуха +8 +10 градусов, без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с

В новогоднюю ночь немного похолодает +5+7 градусов, возможен небольшой дождь

Прогноз погоды 1 января 2018 года в Керчи

Синоптики также прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха +6 +8 градусов, ветер северо-западный 6-11 м/с

Снега в эти дни не будет – подчеркнули синоптики.

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