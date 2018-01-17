ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕЕ КАФЕ КЕРЧИ! 

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕЕ КАФЕ КЕРЧИ! 
Январь 17 14:47 2018

Вспомните, в каком заведении делают лучший кофе, подают вкусные десерты, обслуживают улыбчивые и приветливые официанты? Какое кафе в Керчи вы посоветуете для деловой встречи, романтического ужина или посиделок с друзьями? Где готовят самые аппетитные завтраки, обеды и ужины?

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Кафе года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января. 

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

 

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕЕ КАФЕ КЕРЧИ

  • КОФЕЕК
    КОФЕЕК
    1
    голосов
  • КАМЕЛОТ
    КАМЕЛОТ
    1
    голосов
  • ВКУС ЖИЗНИ
    ВКУС ЖИЗНИ
    2
    голосов
  • СУШЕРИЯ
    СУШЕРИЯ
    0
    голосов
  • БОН АППЕТИТ
    БОН АППЕТИТ
    0
    голосов
  • КАПУЧИНО
    КАПУЧИНО
    0
    голосов
  • ПЕЩЕРА
    ПЕЩЕРА
    0
    голосов
  • ТОСКАНА
    ТОСКАНА
    0
    голосов
  • HOME
    HOME
    0
    голосов
  • ИНКИ
    ИНКИ
    1
    голосов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!