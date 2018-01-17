Вспомните, в каком заведении делают лучший кофе, подают вкусные десерты, обслуживают улыбчивые и приветливые официанты? Какое кафе в Керчи вы посоветуете для деловой встречи, романтического ужина или посиделок с друзьями? Где готовят самые аппетитные завтраки, обеды и ужины?

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Кафе года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕЕ КАФЕ КЕРЧИ

КОФЕЕК 1 голосов

КАМЕЛОТ 1 голосов

ВКУС ЖИЗНИ 2 голосов

СУШЕРИЯ 0 голосов

БОН АППЕТИТ 0 голосов

КАПУЧИНО 0 голосов

ПЕЩЕРА 0 голосов

ТОСКАНА 0 голосов

HOME 0 голосов

ИНКИ 1 голосов

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