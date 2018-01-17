В жизни каждого наступает момент, когда необходимо срочно добраться из одной точки города в другую. И если у вас нет собственного авто, остается только один вариант – службы такси.

Хоть их в Керчи и много, но приятное общение с оператором, время подачи, профессиональные водители и комфортные машины есть не у всех.

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Такси года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Один из номинантов получит всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителя!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕЕ ТАКСИ КЕРЧИ!

МАКСИМ 8 голосов

МЕГА 7 голосов

UPTAXI 30 голосов

PICKUP 5 голосов

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