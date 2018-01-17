ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕГО ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА КЕРЧИ! 

В 21 веке интернет стремительно превращается в жизненно важный ресурс.
Наш город – не исключение. Абсолютно всем нужен доступ к «всемирной паутине»: для работы, учебы, развлечений, совершения покупок, общения или чтения новостей. Но только некоторые интернет-провайдеры Керчи могут обеспечить стабильное и качественное соединение.
Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Интернет провайдер года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Один из номинантов получит всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителя!
Голосование продлится до 24 января.
«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.
КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!
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