В 21 веке интернет стремительно превращается в жизненно важный ресурс.

Наш город – не исключение. Абсолютно всем нужен доступ к «всемирной паутине»: для работы, учебы, развлечений, совершения покупок, общения или чтения новостей. Но только некоторые интернет-провайдеры Керчи могут обеспечить стабильное и качественное соединение.

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Интернет провайдер года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Один из номинантов получит всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителя!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕГО ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА КЕРЧИ

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БОСПОР 0 голосов

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