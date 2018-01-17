Дети – это цветы жизни! Именно поэтому мы стараемся обеспечить наших чад только самым лучшим.

Игры, образование и другие познавательные занятия – важнейший этап в развитии ребенка, и все это можно получить в специальном детском центре или клубе.

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Детский центр года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР КЕРЧИ!

СКАЗКА 0 голосов

БИБАБО 0 голосов

МУЛЬТЛЯНДИЯ 0 голосов

ГАРМОНИЯ 0 голосов

ИМПУЛЬС 0 голосов



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