Жизнь – это движение, а движение – это спорт! Мы знаем, что в нашем городе есть не только профессиональные атлеты, но и люди, которые просто хотят держать свое тело в хорошей форме.

Фитнес-клуб или тренажерный зал – отличное решение для таких задач. Осталось только понять, где же в Керчи лучшие тренера, снаряды и площадки для занятия спортом?

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Фитнес-клуб года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-КЛУБ КЕРЧИ!

ПРОСПОРТ 1 голосов

ИДЕАЛ 0 голосов

GO SPORT 0 голосов

LOLLIPOP 0 голосов

DANCE HALL 0 голосов

ПЛУТОН 0 голосов

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