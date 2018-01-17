ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-КЛУБ КЕРЧИ! 

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-КЛУБ КЕРЧИ! 
Январь 17 18:41 2018

Жизнь – это движение, а движение – это спорт! Мы знаем, что в нашем городе есть не только профессиональные атлеты, но и люди, которые просто хотят держать свое тело в хорошей форме.

Фитнес-клуб или тренажерный зал – отличное решение для таких задач. Осталось только понять, где же в Керчи лучшие тренера, снаряды и площадки для занятия спортом?

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Фитнес-клуб года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО!  Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января. 

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-КЛУБ КЕРЧИ! 

  • ПРОСПОРТ
    ПРОСПОРТ
    1
    голосов
  • ИДЕАЛ
    ИДЕАЛ
    0
    голосов
  • GO SPORT
    GO SPORT
    0
    голосов
  • LOLLIPOP
    LOLLIPOP
    0
    голосов
  • DANCE HALL
    DANCE HALL
    0
    голосов
  • ПЛУТОН
    ПЛУТОН
    0
    голосов

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