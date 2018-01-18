ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ КЕРЧИ! 

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ КЕРЧИ! 
Январь 18 10:46 2018

Красота – понятие относительное и очень индивидуальное, но некоторые стандарты просто обязательны для современного человека.

Аккуратный маникюр, педикюр, стильная прическа и красивый макияж – все это зачастую можно сделать только в салоне красоты. И у каждой керчанки точно есть свой фаворит в этом вопросе.

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Салон красоты года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января. 

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ КЕРЧИ! 

  • МАНДАРИН
    МАНДАРИН
    2
    голосов
  • CHANEL
    CHANEL
    0
    голосов
  • НИМФЕЯ
    НИМФЕЯ
    0
    голосов
  • ФАВОРИ
    ФАВОРИ
    0
    голосов
  • ГРИМЁРКА
    ГРИМЁРКА
    1
    голосов
  • САЛОН КРАСОТЫ НАТАЛЬИ БАБКИНОЙ
    САЛОН КРАСОТЫ НАТАЛЬИ БАБКИНОЙ
    0
    голосов
  • СТУДИЯ ИРИНЫ БАРХАТОВОЙ
    СТУДИЯ ИРИНЫ БАРХАТОВОЙ
    0
    голосов
  • САЛОН КРАСОТЫ VALERI
    САЛОН КРАСОТЫ VALERI
    6
    голосов

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