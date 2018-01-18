Красота – понятие относительное и очень индивидуальное, но некоторые стандарты просто обязательны для современного человека.

Аккуратный маникюр, педикюр, стильная прическа и красивый макияж – все это зачастую можно сделать только в салоне красоты. И у каждой керчанки точно есть свой фаворит в этом вопросе.

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Салон красоты года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ КЕРЧИ!

МАНДАРИН 2 голосов

CHANEL 0 голосов

НИМФЕЯ 0 голосов

ФАВОРИ 0 голосов

ГРИМЁРКА 1 голосов

САЛОН КРАСОТЫ НАТАЛЬИ БАБКИНОЙ 0 голосов

СТУДИЯ ИРИНЫ БАРХАТОВОЙ 0 голосов

САЛОН КРАСОТЫ VALERI 6 голосов

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