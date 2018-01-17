ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШУЮ ДОСТАВКУ ЕДЫ КЕРЧИ! 

Как часто вам приходится заказывать доставку еды в Керчи? На работу, где нет столовой, домой, на дружескую встречу или даже к морю – для романтического ужина? Поводов, чтобы обратиться в службу доставки еды, может быть много, но любимая доставка – только одна!

Наши читатели в социальных сетях предложили своих кандидатов в рубрику «Доставка еды года». Пришло время для финального голосования на сайте КерчьИНФО! Трое номинантов получат всеобщее признание и особый отличительный знак, по которому керчане сразу узнают победителей!

Голосование продлится до 24 января.

«Выбор керчан» – это проект сайта КерчьИНФО. В нашем голосовании нельзя купить призовое место, потому что жители города сами выдвигают предпринимателей, достойных признания.

КерчьИНФО – это больше, чем новости! Все вместе мы делаем город лучше!

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШУЮ ДОСТАВКУ КЕРЧИ

ИЗУМИ 0 голосов

ВИНЕГРЕТ 1 голосов

КАЛИФОРНИЯ 0 голосов

ФИЕСТА 0 голосов

СУШЕРИЯ 0 голосов

ФАРФОР 0 голосов

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