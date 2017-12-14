Программа торжественного открытия Молодежного парка

Уже завтра в Керчи состоится торжественное открытие Молодежного парка. Керчан приглашают на праздничную программу. Ожидается много интересных мероприятий.

15 декабря в 13:оо глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН торжественно откроет обновленный Молодежный парк в Аршинцево. В торжественное мероприятие войдут праздничный концерт, фотовыставка и выступление духового оркестра.

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На новых спортивных площадках пройдут первые товарищеские матчи по баскетболу и футболу. запланирована показательная тренировка с участием воспитанников движения «Юнармия».

Самых маленьких керчан ждут сладкие угощения и развлекательная программа с аниматорами.

Напомним, завтра также состоится торжественное открытие нового футбольного поля на главном стадионе города.

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