Программа второго керченского фестиваля фотографии

Как уже сообщал сайт KerchINFO.com, фотостудия «5 ОКОН» объявляет о проведении Керченский фестиваль фотографии! Это конкурс для школьников, любителей, начинающих фотографов, профессионалов со стажем и творческих объединений. Заявите о себе! Станьте участником самой масштабной фотовыставки города!
С 21 по 28 апреля вас ждут экспозиции в главном творческом зале города — ДК «Корабел», мастер-классы от профессионалов своего дела, выставки уникальной фототехники, знакомство и общение с единомышленниками.
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Место встречи: ДК «Корабел»
Торжественное открытие фестиваля, презентация выставки конкурсных работ;
Вас ждет:
Бесплатный мастер-класс для всех желающих от фотографа Анны Пирожковой.
Место встречи — фотостудия «5 ОКОН», Генерала Петрова-37, 3 этаж.
Тема: Бьюти-съемка.
Бесплатный мастер-класс для всех желающих от фотографа Алексея Кушина.
Место встречи — площадка перед ДК «Корабел»,
Тема: Съемка с доступным светом, геометрия в кадре, поиск локаций для съемки.
Бесплатный мастер-класс для всех желающих от арт-фотографа Диониса Фролова.
Место встречи — фотостудия «5 ОКОН», ул. Генерала Петрова, 37, 3 этаж.
Тема: Альтернативные источники освещения (доступное освещение).
Открытая творческая встреча с фотографом Светланой Борозенцевой.
Место встречи — фотостудия «5 ОКОН», Генерала Петрова-37, 3 этаж.
Тема: Представление альтернативных методов печати.
Финал фестиваля, церемония награждения победителей и призеров конкурса! Розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия и сертификатов!
Место встречи: Ресторан «Трюфель» (улица Ленина, 38).
Развлекательная программа! Ведущая вечера — Юля Орешко!
Вход — свободный!