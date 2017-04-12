Программа второго керченского фестиваля фотографии

Как уже сообщал сайт KerchINFO.com, фотостудия «5 ОКОН» объявляет о проведении Керченский фестиваль фотографии! Это конкурс для школьников, любителей, начинающих фотографов, профессионалов со стажем и творческих объединений. Заявите о себе! Станьте участником самой масштабной фотовыставки города!

С 21 по 28 апреля вас ждут экспозиции в главном творческом зале города — ДК «Корабел», мастер-классы от профессионалов своего дела, выставки уникальной фототехники, знакомство и общение с единомышленниками.

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Программа фестиваля фотографии в Керчи

21 апреля в 16:00

Место встречи: ДК «Корабел»

Торжественное открытие фестиваля, презентация выставки конкурсных работ;

Вас ждет:

Знакомство с участниками, прошедшими в основной тур конкурса;

Выставка эксклюзивной и старинной фототехники;

Работа тематических фотозон в открытом доступе;

Запись на бесплатные мастер-классы от ведущих фотографов города;

Старт голосования среди зрителей и гостей выставки (определение приза зрительских симпатий).

22 апреля в 18:00

Бесплатный мастер-класс для всех желающих от фотографа Анны Пирожковой.

Место встречи — фотостудия «5 ОКОН», Генерала Петрова-37, 3 этаж.

Тема: Бьюти-съемка.

23 апреля в 14:00

Бесплатный мастер-класс для всех желающих от фотографа Алексея Кушина.

Место встречи — площадка перед ДК «Корабел»,

Тема: Съемка с доступным светом, геометрия в кадре, поиск локаций для съемки.

25 апреля в 18:00

Бесплатный мастер-класс для всех желающих от арт-фотографа Диониса Фролова.

Место встречи — фотостудия «5 ОКОН», ул. Генерала Петрова, 37, 3 этаж.

Тема: Альтернативные источники освещения (доступное освещение).

26 апреля в 18:00

Открытая творческая встреча с фотографом Светланой Борозенцевой.

Место встречи — фотостудия «5 ОКОН», Генерала Петрова-37, 3 этаж.

Тема: Представление альтернативных методов печати.

28 апреля в 18:00

Финал фестиваля, церемония награждения победителей и призеров конкурса! Розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия и сертификатов!

Место встречи: Ресторан «Трюфель» (улица Ленина, 38).

Развлекательная программа! Ведущая вечера — Юля Орешко!

Вход — свободный!

Телефон для справок: +7 978 833 95 66



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