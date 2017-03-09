Прогулка по Керченскому проливу

Как часто вам доводилось любоваться Керчью с парома? Скорее всего крайне редко. И очень жаль, ведь это столь впечатляющее зрелище.

Керченский берег из вод пролива выглядит совсем непривычно, но очень красиво: могущественно возвышается обелиск Славы на горе Митридат, белеют дома жилых районов где-то вдалеке, а береговая линия усеяна разнообразными суднами.

С этой стороны Керчь выглядит типичным портовым городом, где бурлит жизнь, постоянное движения и развитие.

И какой же все-таки красивый в Керчи закат!



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