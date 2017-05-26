Прогулка по набережной с видом на Керченский мост

Городская набережная место особенное, здесь мы находим успокоение и обдуваемые морским бризом разгружаем мысли после рабочего дня. Отсюда открывается вид на строящийся Керченский мост и проходящие мимо паромы — спустя десятки лет приходит осознание, как поменялся город и мир вокруг.

Прогулка по вечерней Керчи для большинства коренных жителей – традиция. У рыбаков она своя, с удочками здесь стоят десятки керчан и судя по всему улов в этот день отличный. В ведерках журналисты KerchINFO обнаружили достаточное количество ставриды, чтобы рыбак мог довольным уйти домой.

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Стройка века сразу бросается в глаза с любой точки набережной. Примечательно, что растет она с каждым днем, поэтому любопытству приезжих и жителей города нет границ. Теперь строители готовятся к важной операции – переносу арок Керченского моста к фарватеру.

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