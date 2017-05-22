Прогулки по Керчи: Молодежный пляж и Керченский мост (фото)

Керченский мост виден практически с каждого побережья города. Сейчас это одна из главных достопримечательностей города.

Редакция KerchINFO.com уже публиковала вид стройки века с основной смотровой площадки, со смотровой площадки крепости «Керчь» и набережной.

В этот раз перед вами вид моста в Крым с Молодёжного пляжа в районе Войкова.

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С каждым днём он становится все больше, а также приближается основной этап — установка судоходных арок на фарватерные опоры.

«Мы выполнили самую сложную часть работы: погрузили 190 свай на фарватерном участке. Риск воздействия штормов минимален. Этим летом фарватерные опоры вырастут на свои 35 метров от воды и в августе будут готовы принять судоходные арки», — рассказал Председатель совета директоров компании ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Важно отметить, что на пляже, несмотря на достаточно прохладную погоду, уже были отдыхающие, которые даже не побоялись искупаться.

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