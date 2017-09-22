Происшествия Керчи: остался на ночь и обокрал

Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи выявлен и передан оперативникам ранее судимый 33-летний иногородний житель, находящийся в розыске за совершение кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Мужчина пришел на прием к специалисту отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи. В ходе проведения необходимых проверочных мероприятий специалистом установлено, что гражданин находился в розыске по подозрению в совершении кражи. Подозреваемый был задержан прибывшими сотрудниками уголовного розыска.

Предварительным расследованием установлено, что гражданин, находясь в гостях у своих знакомых, ночью, когда хозяева спали, похитил два ноутбука и игровую приставку. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся. Часть похищенного подозреваемый продал, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

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В ходе проведения санкционированного обыска у подозреваемого изъят один из похищенных ноутбуков, который после проведения следственных действий будет возвращен законному владельцу.

Следственным отделением отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи по факту кражи личного имущества граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 (Кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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