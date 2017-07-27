Прокуратура помогла керчанину добиться справедливости

В прокуратуру Керчи поступило обращение местного жителя с сообщением о нарушении трудовых прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе разбирательства стало известно, что гражданин работал на одной из судоремонтных предприятий города. Однако непосредственный работодатель не сделал соответствующую запись в трудовую книжку сотрудника и отказался выплачивать заработную плату.
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Прокурор города предъявил исковое заявление в суд об установлении факта наличия трудовых правоотношений.
Керченский суд удовлетворил иск и установил, что между ответчиком и истцом были трудовые отношения, которые не оформили установленным законодательством способом.
В результате решения суда, работодатель обязан внести соответствующую запить в трудовую книгу и выплатить заработную плату керчанину.
Факт исполнения обязательств контролируется прокуратурой.
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