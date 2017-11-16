Прокуратура помогла керчанину подтвердить трудовой стаж

Керченская прокуратура помогла пенсионеру добиться справедливости. Из-за отсутствия архивной справки мужчина мог лишиться пенсии по выслуге лет.

62-летний керчанин обратился в городское управление Пенсионного фонда РФ, за назначением страховой пенсии по старости. Мужчине несправедливо посчитали продолжительность трудового стажа. Не учли 20 лет трудовой деятельности, которые не были подтверждены архивными справками.

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Для пенсионера, вопрос о его трудовом стаже и страховой выплаты очень важен. Тем более, что период неучтенного стажа очень велик. Поэтому мужчина обратился в прокуратуру.

Рассмотрев обращение, прокурор города направил исковое заявление в суд. Прокуратура представила убедительные доказательства и суд подтвердил спорный период работы и обязал Пенсионный фонд пересчитать сумму страховых выплат.

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