Прокуратура помогла керчанке подтвердить право на жильё

Местная жительница обратилась в Прокуратуру Керчи с просьбой подтвердить её право на квартиру. Как сообщают в ведомстве, в свидетельстве о праве собственности на жильё, имя женщины указали неверно, из-за чего она не может владеть и пользоваться принадлежащим ей имуществом.

Рассмотрев обращение заявительницы, исходя из её возраста и материального положения , прокурор города решил представить её интересы в суде.

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Керченский городской суд, на основании доказательств прокуратуры, установил, что документы на владение квартиры действительно принадлежат заявительнице, и теперь, керчанка может беспрепятственно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

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