Прокуратура пресекла сбыт алкогольного суррогата в Керчи

Керченская прокуратура возбудила уголовное дело по факту сбыта в городе продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В одном из многоквартирных домов в центре города происходила реализация самогона.

В ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудниками правоохранительных органов было пресечено нарушение уголовного законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Так, было установлено, что в одном из многоквартирных домов в центре города через окно реализовывался самогон.

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«С учетом того, что реализовываемая спиртосодержащая жидкость не соответствует ГОСТу и является опасной для жизни и здоровья человека, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования», – сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело, ход расследования которого контролируется прокуратурой города.

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